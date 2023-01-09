حجز قضية مقتل شخص خلال مشاجرة بمزرعة موالح بكفر شكر لللحكم فى فبراير

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها ، الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح عبد الغني العنتبلي، ومحمد حسن خطاب، ومحمود مجدي عبد المقصود، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، حجز نظر قضية مقتل شخص خلال تبادل إطلاق أعيرة نارية بين طرفين داخل مزرعة موالح بكفر شكر لجلسة اليوم الثاني من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11592 لسنة 2020 جنايات مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 24064 لسنة 2020 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سعيد س م"، شهرته "أبو زلمة"، 32 سنة، مقيم أبو نجاح مركز الزقازيق محافظة الشرقية، و"محمد أ م"، "هارب"، و"مصباح م ع"، "هارب"، و"السيد ج م"، هارب، و"مصباح م ع"، "هارب"، و"إكرامي ج أ"، 34 سنة، فنى طواري بشركة الغاز، و"محمد ع م"، 42 سنة، و"عمرو ع م"، 33 سنة، و"أحمد ع م"، 38 سنة، و"محمد ف ا"، 29 سنة، حلاق، و"أحمد م ا"، 25 سنة، عامل، و"موسى أ م"، 32 سنة، و"سمير ا أ"، 30 سنة، و"محمد ح ع"، 24 سنة، مبيض محارة، و"إبراهیم ع إ"، 32 سنة، سائق، جميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

المتهمون من الأول حتى الخامس، قتلوا عمدا المجنى عليه "ياسر إبراهيم محمد عبد الجواد"، مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم وبيتوا العزم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به "حديقة موالح"، وما أن ظفروا به حتى أشهر في وجهه الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبه فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، حال تواجد المتهمين من الثاني إلى الخامس على مسرح الجريمة لمساعدته والشد من أزره قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجنى عليهم محمد عبد الرحيم محمد محمد عيد المراكبي، وعمرو عبد الرحيم محمد محمد عيد المراكبي، وأحمد عبد الرحيم محمد محمد عيد المراكبي، ومحمد فتحي السيد يوسف الخروبي، وأحمد مصطفى السيد علواني، وموسى أحمد محمود عبد الرازق، وسمير السيد أبو زيد السيد، ومحمد حافظ عبد الغفار حافظ، وإبراهیم عبید إبراهیم شريف، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون من السادس إلى الرابع عشر، شرعوا في قتل المجنى عليهم سعيد سعيد محمد إسماعيل عمار محمد أبو العز محمد رضا، السيد جمال محمود محمود، مصباح مسعد عزازي إبراهیم، وإکرامي جوهري أحمد جوهري، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منهم وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا تواجدهم به وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا الأسلحة النارية حوزتهم وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم قاصدين إزهاق روحهم إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم استقرار الطلقات بأجسادهم على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون جميعا، حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "السلاح موضوع النهمة السابقة"، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين نارين غير مششخنين "بندقية خرطوش وفرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصا لهم بحيازته أو إحرازه، أطلقوا أعيرة نارية في الهواء داخل القرى من الأسلحة النارية محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.