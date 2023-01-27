مصرع طفل وإصابة طالبين فى حادث انقلاب تروسيكل بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه، بينما أصيب طالبان بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر انقلاب دراجة نارية تروسيكل على الطريق بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج. تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى للعلاج، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وتم التحفظ على الدراجة النارية.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق، ووجود متوفى ومصاب، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود حادث إنقلاب دراجة نارية " تروسيكل " ومتوفي ومصابان بناحية مركز المراغة حيث تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل قيادة المدعو جمال م م 20 سنة طالب بكلية الآداب ويقيم بذات الناحية أختل مقود الدراجة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن ذلك وفاة الطفل طه ح م ع 7 سنوات تلميذ وإصابة كل من عبد الرحمن م م 14 سنة طالب " بإشتباه كسر بالعضد الأيسر " ويقيمان بذات الناحية من مستقلي التروسيكل، وقائد التروسيكل " بكدمات بالظهر والفقرات ".

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نتيجة " كسور متفرقة بالجسم أدت إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وأصدارت قرارها اللازم في هذا الشأن.