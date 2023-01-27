شركة سوهاج: 30 مليون جنيه لتجديد خطوط مياه بمراكز طما وطهطا وجهينة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، استكمال الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج للعام المالى 2022/2023 بزيادة قدرها 30 مليون جنيه، تنفيذًا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لإحلال وتجديد خطوط مياه الشرب وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بمراكز طما وطهطا وجهينة.

أضاف "صلاح"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه جارٍ البدء فى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقيمة 30 مليون جنيه، منها 15 مليون جنيه بمركز طهطا و10 ملايين جنيه بمركز طما و5 ملايين جنيه بمركز جهينة، والتى من المقرر الانتهاء منها فى مايو 2023، مشيرا إلى أن خطة الإحلال والتجديد تستهدف تغير خطوط المياه القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية، وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب للمناطق المستهدفة.



إحلال وتجديد خطوط مياه سوهاج

وقال المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إن أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة طهطا تتم بشارع الشيخ فتحي طهطاوي وشارع مسجد الشيخ غريب وشارع مسجد أبو القاسم وشارع ترعة نجع حمادي وشارع الشيخ طه ونزله سليم الكاشف ومنطقة الفخرانية وشارع المقابر وشارع مدرسة السلام وشارع طريق بنهو وتفرعاته وشارع صلاح سالم القبلي بتفرعاته وشارع مدرسة التحرير وكذلك ساحل طهطا تفرعات شارع أبو كلام وتفرعات شارع النوايب وشارع الاشتراكية القبلي والتى يستفيد منها 70 ألف نسمة.

كما تتم أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز طما بشارع الاتحاد وتفرعاته وشارع طلعت حرب وشارع الردمة وشارع الطناطوة واستكمال شارع مدرسة السلام ونجع الشيخ بطريق السوق وساحل طما الغربى البحرى والغربى القبلى والتى يستفيد منها 38 ألف نسمة.

كما تتم أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز جهينة بشارع عمر بن الخطاب غرب منطقة الصنايع وكذلك قرية نزة المحزمين والشريفة الغربية ونجع الحويج بجهينة الشرقية والتى يستفيد منها 45 ألف نسمة.