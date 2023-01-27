مصرع شخص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة بسبب الجيرة فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية ناي التابعة لمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، إطلاق عاطل النيران على شقيقين فى الشارع أثناء ذهابهم للعمل، أسفر عن مصرع أحدهما وإصابة الثانى، وتم نقل المتوفي إلى المشرحة، و تم حجز المصاب بالمستشفي بالعناية المركزة فى حالة خطر، وفر المتهم هاربا.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل عريس متزوج منذ حوالى شهرين وإصابة شقيقه، وتم نقله للمستشفى فى حالة خطرة.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل يدعى" محمد ا" 32 سنة، كان مسجون على ذمة أحد القضايا، "مسجل خطر"، بإطلاق النيران من سلاح نارى بندقية آلية على كلا من: "أحمد أبو شوية" 28 سنة، عامل بكافية وتوفى متأثرا بإصابته بطلق فى الصدر "عريس متزوج منذ شهرين" ، وإصابة شقيقه "خليل أبو شوية" 26 سنة بطلق نارى فى القدمين وتم حجزه فى المستشفى فى حالة خطر، وفر المتهم هاربا، وذلك بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

وتكثف رجال مباحث مركز شرطة قليوب جهودها للقبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.