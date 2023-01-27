اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 يناير 2023 09:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

مش شرط تاكل حلويات.. فواكه صحية تحتوى على السكر الطبيعى

الجمعة، 27 يناير 2023 08:00 م
مش شرط تاكل حلويات.. فواكه صحية تحتوى على السكر الطبيعى التفاح
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ابدأ في التفكير في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والحلويات الواضحة التي تتبادر إلى الذهن ألواح شوكولاتة الحليب وحلوى الكراميل، على سبيل المثال أو المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والكعك، وربما الآيس كريم.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك طعامًا طبيعيًا يستحق مكانًا في القائمة، حيث تعتبر الفاكهة طريقة صحية للحصول على السكر بعد كل شيء، الفاكهة جيدة جدا بالنسبة لك و إنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والكثير من الفاكهة غنية بالألياف لمساعدة الجهاز الهضمي.

ولكن لا داعى من الخوف من السكر الموجود في الفاكهة لأنها سكريات طبيعية. يعالجها الجسم بشكل مختلف عن السكر الموجود في البسكويت والكعك وتلك الأنواع من الأطعمة.

ومن الفواكه التي تحتوى على السكر

- التفاح

معظم السكر الموجود في التفاح هو الفركتوز، والذي غالبًا ما يطلق عليه "سكر الفاكهة" إذا وجد بشكل طبيعي لماذا هذا جدير بالذكر؟ يبدو أن الفركتوز لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع مستويات الأنسولين تقريبًا مثل السكريات الأخرى، مثل الجلوكوز أو السكروز.

- الموز

قد لا يبدو الموز مثل أحلى أنواع الحلوى ، ولكن هناك كمية لا بأس بها من السكر مخبأة أسفل تلك القشرة يزداد محتوى السكر مع نضج الموز وتغير لونه من الأخضر إلى الأصفر أيضًا.

- المانجو

تحتوي الفاكهة الاستوائية عادةً على مستويات أعلى من السكر ، مع كون المانجو مثالًا رئيسيًا على ذلك، يعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا مرة أخرى إذا كنت تبحث عن تقليل تناول السكر أثناء تناول المانجو.

- البرتقال

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في تسهيل إطلاق السكر في الدم. ولكن لكي ينجح ذلك ، تناول الفاكهة بدلاً من شرب كوب من السكر أكثر تركيزًا في عصير البرتقال.

- الأناناس

تدين حلاوة الأناناس اللزجة بمستويات عالية من السكر  وترتفع هذه المستويات فقط إذا تم عصر الفاكهة أو تجفيفها أو تقديمها في شراب سكري الاعتدال هو المفتاح إذا كنت تحاول الحصول على فوائد تناول الأناناس دون اندفاع السكر.

 - البطيخ

قد يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السكريات ولكنه منخفض الكربوهيدرات.


فواكه

سكريات

سكر طبيعى

مرض السكر



الموضوعات المتعلقة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الكثير من الفاكهة؟

الإثنين، 16 يناير 2023 11:00 ص

هل يمكنك تناول الكثير من الفاكهة؟.. اعرف السلبيات والإيجابيات قبل تناولها

السبت، 14 يناير 2023 09:00 م

6 فواكه شتوية منها الرمان والبرتقال للوقاية من نزلات البرد والسعال

الجمعة، 13 يناير 2023 05:00 ص

أفضل 5 فواكه وخضراوات يمكن تناولها لإنقاص الوزن.. أبرزها البطاطس

الإثنين، 09 يناير 2023 10:00 م

6 مشروبات يجب الإقلاع عنها في عام 2023 لإنقاص الوزن.. منها عصائر الفاكهة

الإثنين، 09 يناير 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة