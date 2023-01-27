مش شرط تاكل حلويات.. فواكه صحية تحتوى على السكر الطبيعى

كتبت نهير عبد النبى

ابدأ في التفكير في الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والحلويات الواضحة التي تتبادر إلى الذهن ألواح شوكولاتة الحليب وحلوى الكراميل، على سبيل المثال أو المخبوزات مثل الكعك والبسكويت والكعك، وربما الآيس كريم.

وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك طعامًا طبيعيًا يستحق مكانًا في القائمة، حيث تعتبر الفاكهة طريقة صحية للحصول على السكر بعد كل شيء، الفاكهة جيدة جدا بالنسبة لك و إنها مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية، والكثير من الفاكهة غنية بالألياف لمساعدة الجهاز الهضمي.

ولكن لا داعى من الخوف من السكر الموجود في الفاكهة لأنها سكريات طبيعية. يعالجها الجسم بشكل مختلف عن السكر الموجود في البسكويت والكعك وتلك الأنواع من الأطعمة.

ومن الفواكه التي تحتوى على السكر

- التفاح

معظم السكر الموجود في التفاح هو الفركتوز، والذي غالبًا ما يطلق عليه "سكر الفاكهة" إذا وجد بشكل طبيعي لماذا هذا جدير بالذكر؟ يبدو أن الفركتوز لا يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم أو ارتفاع مستويات الأنسولين تقريبًا مثل السكريات الأخرى، مثل الجلوكوز أو السكروز.

- الموز

قد لا يبدو الموز مثل أحلى أنواع الحلوى ، ولكن هناك كمية لا بأس بها من السكر مخبأة أسفل تلك القشرة يزداد محتوى السكر مع نضج الموز وتغير لونه من الأخضر إلى الأصفر أيضًا.

- المانجو

تحتوي الفاكهة الاستوائية عادةً على مستويات أعلى من السكر ، مع كون المانجو مثالًا رئيسيًا على ذلك، يعد التحكم في الكمية أمرًا أساسيًا مرة أخرى إذا كنت تبحث عن تقليل تناول السكر أثناء تناول المانجو.

- البرتقال

يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في البرتقال في تسهيل إطلاق السكر في الدم. ولكن لكي ينجح ذلك ، تناول الفاكهة بدلاً من شرب كوب من السكر أكثر تركيزًا في عصير البرتقال.

- الأناناس

تدين حلاوة الأناناس اللزجة بمستويات عالية من السكر وترتفع هذه المستويات فقط إذا تم عصر الفاكهة أو تجفيفها أو تقديمها في شراب سكري الاعتدال هو المفتاح إذا كنت تحاول الحصول على فوائد تناول الأناناس دون اندفاع السكر.

- البطيخ

قد يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السكريات ولكنه منخفض الكربوهيدرات.