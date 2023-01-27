اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 06:06 م
أكرم القصاص
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محافظة الإسكندرية: إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في سوق محطة مصر

الجمعة، 27 يناير 2023 06:02 م
محافظة الإسكندرية: إقبال كبير على معرض أهلا رمضان في سوق محطة مصر معرض أهلا رمضان
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد معرض "أهلاً رمضان" بسوق محطة مصر في محافظة الإسكندرية، اليوم، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين علي شراء السلع الغذائية المختلفة.

و قد افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض  "أهلا رمضان " بسوق محطة مصر في 15 باكية تضم أكثر من 12 شركة تبيع السلع الأساسية بالإضافة إلي أكثر من 100 سلعة فرعية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق .

 

ويضم معرض " أهلا رمضان" بسوق محطة مصر كافة السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق .

 

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة فى ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية .

 

وأشار الشريف إلى أنه  بالإضافة إلى المعارض التي تم افتتاحها، سيتم افتتاح معرض بمنطقة محطة الرمل بالإضافة إلي عدد من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجا للبيع بسعر الجملة تخفيفا عن كاهل المواطنين وستعمل إلى جانب منافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة الموجودة بالمدينة .

 

وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء المدينة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، مع التشديد على الإلتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

الحضور فى المعرض
الحضور فى المعرض

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

 


الاسكندرية

اهلا رمضان

معارض اهلا رمضان

تخفيضات اهلا رمضان



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