لماذا تكثر فرص الإصابة بالمشاكل قلبية في الشتاء؟.. تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

هناك زيادة في حالات النوبات القلبية في الشتاء حيث يضطر القلب إلى بذل جهد أكبر لضخ نفس الكمية من الدم نتيجة ارتفاع ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية.

حول ذلك أوضح التقرير المنشور عبر موقع " indiatoday" أن هناك العديد من المضاعفات الصحية في الشتاء، إلى جانب زيادة حالات نزلات البرد والتهاب الحلق والأنفلونزا ، ويعاني الكثير من الأشخاص من حالات صحية خطيرة. في الواقع ، يمكن أن يكون للطقس البارد آثار حتمية على القلب.

نظرًا لأن الأوعية الدموية تنقبض عندما تنخفض درجة الحرارة ، فإن ذلك يزيد من فرص الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية. في الشتاء ، بسبب انقباض الشريان التاجي ، يزداد ألم الصدر سوءًا.



لماذا تزداد فرص الإصابة بالمشاكل القلبية في الشتاء؟ وفقًا للتقارير الطبية، فإن درجة الحرارة بالخارج لها علاقة عكسية بضغط الدم، وعلى القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ نفس الكمية من الدم خلال فصل الشتاء نتيجة لارتفاع ضغط الدم، ولأن شرايين الدم لدينا ضيقة ، لذلك من أجل الحفاظ على استقرار درجة حرارة الجسم ، فإن هذا يزيد من تدفق الدم إلى الجسم، ونتيجة لذلك ، يتناقص تدفق الدم إلى الجلد والأطراف البعيدة عن القلب.

وأضاف "للقوة من خلال الأوعية الدموية الضيقة ، يتعين على القلب أن يعمل بجهد أكبر لضخ الدم ، وفي بعض الأحيان قد يكون الدم أكثر عرضة للتخثر إذا حدث ذلك".

إلى جانب ذلك ، تلتصق الصفائح الدموية ببعضها البعض بشكل متكرر في درجات الحرارة المنخفضة، كما يزيد الطقس البارد من احتمال تشكل جلطة دموية قاتلة داخل الجسم ، على الرغم من أن الصفائح الدموية تتجمع بشكل عام لتكوين جلطات تساعد على وقف نزيف الجروح".

ووفقًا للدراسات ، تكون النوبات القلبية والمشاكل المتعلقة بأمراض القلب أكثر شيوعًا في ساعات الصباح خلال فصل الشتاء، وأضاف أن الدلائل تشير إلى أن هذا ناتج عادةً عن ارتفاع ضغط الدم في الصباح، بالإضافة إلى ذلك ، هناك اختلال في الهرمونات المتعاطفة في الصباح ، مما يزيد من مخاطر إصابتك.

وبسبب التغيرات الهرمونية ، هناك ارتفاع في مستويات عوامل التخثر ، وخاصة الفيبرينوجين، وفي فصل الشتاء ، تتسبب النغمة الودية في انقباض الأوعية الدموية، ويحافظ نظام الجسم التنظيمي والجهاز العصبي الودي على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تحدث النوبات القلبية في فصل الشتاء من تمزق اللويحات بسبب ارتفاع الدم.

وتزداد فرص حدوث المشكلة بالنسبة للأشخاص الذين تزيد احتمالية إصابتهم بنوبة قلبية بسبب الخمول في الشتاء وزيادة الوزن، وحتى أن الناس ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والكوليسترول، وهناك عامل آخر يؤثر على القلب وهو انخفاض التعرض لفيتامين د ، وقد أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين انخفاض مستويات فيتامين د وصحة القلب والأوعية الدموية، و يرتبط انخفاض تناول فيتامين د ارتباطًا مباشرًا بمشاكل القلب. كيف تحافظ على صحة القلب خلال فصل الشتاء؟

في وقت سابق ، أخبر الدكتور تابان جوش ، مدير ورئيس قسم أمراض القلب ، رئيس البحوث السريرية ، في مستشفى فورتيس فاسانت كونج بالهند، حول تعديل نمط حياتك للحصول على قلب صحي، بينما يجب على المرء أن يزيد من تناول الفواكه والخضروات ، يجب أن يقضي ما لا يقل عن 30-40 دقيقة في النشاط البدني.

ويجب أن يكون للمرء نظام المشي السريع كل يوم، كما يتم تشجيع الأنشطة الأخرى مثل ركوب الدراجات والسباحة والركض، وتسمى هذه التمارين الرياضية متساوية التوتر، وهي صحية للقلب.