اليوم السابع
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كوريا الشمالية: سنبقى دوما فى خندق واحد مع روسيا

الجمعة، 27 يناير 2023 08:05 م
كوريا الشمالية: سنبقى دوما فى خندق واحد مع روسيا كيم يو جون
أ ش أ

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أكدت كيم يو جون، الشقيقة الصغرى لزعيم كوريا الشمالية، أن روسيا ستحرق الأسلحة التي تفاخر بها واشنطن والغرب عن بكرة أبيها، وشددت على أن بلادها ستبقى دوما مع روسيا في خندق واحد، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت: "ليس لدي أدنى شك في أن أي عتاد عسكري تفاخر به الولايات المتحدة والغرب سيتم حرقه بالكامل في مواجهة الروح القتالية التي لا تقهر وقوة الجيش والشعب الروسي البطل".

وأضافت: "سنبقى دائما في خندق واحد مع الجيش والشعب الروسيين الذين يدافعان عن كرامة وشرف وسيادة روسيا وأمنها".

وأكدت أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيس عن الأزمة الأوكرانية وأن تحركات واشنطن تشكل تهديدا لأمن روسيا الاستراتيجي.


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