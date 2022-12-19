الشرطة الكندية: 5 قتلى فى إطلاق نار بإحدى ضواحى تورونتو

وكالات

أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل 5 أشخاص في إطلاق نار بإحدى ضواحي تورونتو.

وحسب موقع العين الإخبارى، قال قائد الشرطة المحلية جيم ماك سوين للصحافيين إن المشتبه به قتل بعد تبادل إطلاق النار مع عناصر الأمن، مضيفاً أن إطلاق النار وقع في مبنى سكني.

ومساء الأحد، استُقدم الشرطيون لوقوع طلقات نارية "وعندما وصلوا إلى الموقع، كانوا أمام مشهد مروّع فيه عدّة قتلى"، وفق ما نقلت وسائل إعلام كندية عن ماك سوين.

وتعمل الشرطة حاليا للكشف عن الدوافع وراء عملية القتل هذه والبحث عن أي رابط بين الضحايا والمشتبه به الذي لم يُكشف عن هويّته.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه به نفذ إطلاق النار بمفرده. أما الضحايا، فقد عُثر عليهم في شقق مختلفة من المبنى الواقع في مدينة فون، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا من شمال تورونتو (أونتاريو).

وأجلي سكان المبنى في الحال وكانت العشرات من سيارات الإسعاف والشرطة متمركزة في الموقع مساء، وفق وسائل إعلام كندية.

ويأتي الحادث بعد 3 شهور من مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حوادث طعن بإقليم ساسكاتشيوان.