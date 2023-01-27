اليوم السابع
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غدا.. مرافعة دفاع متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الزيتون"

الجمعة، 27 يناير 2023 07:56 م
غدا.. مرافعة دفاع متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية الزيتون" المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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تستمع الدائرة 2 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم ببدر، غدا السبت، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون".
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمــد حمـاد، وعضوية المستشارين محمـد عمار، والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.
 
ووجه للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
 

 


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