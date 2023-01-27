غدا.. استقبال المواطنين بالشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية لتسجيل الشقق

كتب إبراهيم قاسم - أحمد عبد الهادى

تبدأ مأموريات الشهر العقاري بالمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارا من غد السبت، في تطبيق التعديلات الأخيرة على القانون واستقبال المواطنين الراغبين في نقل ملكية الوحدات والعقارات المملوكة لهم بالمدن الجديدة.

يأتى ذلك تطبيقا للتعديلات التى تم إدخالها على القانون رقم 27 لسنة 2018 الخاص بتسجيل العقارات فى المدن الجديدة، حيث كان هذا القانون قبل التعديل يمنع أي مواطن صاحب شقة أو عقار فى المدن الجديدة من تسجيله، إلا إذا كانت الأرض المقام عليها مسلجة.

وقدمت الحكومة تعديلات على القانون والذى وافق عليها مجلس النواب في 22 نوفمبر 2022، ووضع المستشار عمر مروان وزير العدل اللائحة التنفيذية يوم 4 يناير الجاري، ويتضمن عدة تيسيرات.

الهدف من التعديلات

1- القانون كان يلزم المطورين بتقديم طلبات تسجيل الأراضي خلال 15 يوما من صدور لائحته التنفيذية، لكن التعديل منح هيئة المجتمعات العمرانية شهر التصرفات "تسجيل الأرض" على نفقة المتصرف إليه "المطور العقاري" سواء كان التصرف صادراً منها مباشرة أو من الغير، وذلك في حالة عدم قيامه باستكمال إجراءات الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يناير الجارى لمواجهة تقاعس المتصرف إليه.

2- القانون كان يقصر التسجيل على الأراضي المخصصة للمطورين العقاريين لكن التعديل جعل التسجيل عام للمطورين والأفراد الذين حصلوا على وحدات سكنية أو أراضي لبناء منازل خاصة.

3-القانون كان يقصر التسجيل على المجموعة السكنية وحدها لكن التعديل جعل التسجيل يمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

نماذج نقل الملكية

إصدار قرار وزارى بإنشاء 8 نماذج فى الشهر العقارى لطلبات التسجيل في المجتمعات العمرانية وهى:

1- تحقيق واقعة مادية.

2- تصرف من محرر مشهر.

3- قيد حق عيني تبعي.

4- شهر عريضة دعوى.

5- شهر حكم نهائي (فصل موضوعي).

6- شهر حكم نهائي (صلحاً أو تسليم بالطلبات).

7- شهر حق إرث.

8- شهر إنهاء وقف.

وفي حالة إذا كان طالب التسجيل أجنبياً فيسرى عليه أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء التي تتطلب بعض الاشتراطات اللازمة .

رسوم التسجيل

الرسوم المقررة للشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة هي ذاتها المقررة في باقي الجمهورية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي، وتبدأ رسوم تسجيل الوحدات من 500 جنيه للوحدة حتى 100 متر وبحد أقصى 3900 جنيه للوحدات أكتر من 300 متر وبالنسبة للأراضي التى تبدأ مساحتها من 100 إلى 200 متر تتكلف 3650 جنيها ومن 200 إلى 300 تتكلف 4150 جنيها وأكثر من 300 متر بتكلفة 4900 جنيه ومن 5 إلى 10 أفدنة تتكلف 4650 جنيها وأكثر من 10 أفدنة تتكلف 5650 جنيها.