عضو بشعبة الملابس الجاهزة: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة رفعت نسبة الصادرات

ماجد تمراز

قال سماح حسين هيكل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية عن شعبة الملابس الجاهزة، إن مصر منذ بداية عام 2022، وتحديدا من الربع الأول فيه، كانت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية وصلت لأعلى نسبة لها، واستمرت على هذا الحال حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج التاسعة الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "خطة القطاع لعام 2023 استهداف زيادة من 20% إلى 30%، حيث سيتم تحقيق المستهدف من خلال خلق مناخ مناسب للصناعة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله وليس في مصر فقط".

وقال: "رئاسة الوزراء أطلقت مبادرة لدعم الصناعة، من خلال تقديم 150 مليار جنيه كقروض ميسرة بفائدة مخفضة لمدة 5 سنوات، وهو ما له أثر كبير لتحقيق النسبة التي تم تحقيقها في تصدير الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتمكنت مصر من تصدير كميات كبيرة".

وتابعت: "الصادرات ارتفعت 22% لتسجل مليار و316 مليون دولار وهي أعلى نسبها حققتها مصر فيما يتعلق بتصدير الملابس محلية الصنع".