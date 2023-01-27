طقس الإسكندرية اليوم.. مائل للبرودة صباحا والصغرى تسجل 13 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، استقرارا فى حالة الطقس اليوم الجمعة ، وتشهد عروس البحر سطوع الشمس في سماء المحافظة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13 درجة.

طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.



الطقس الان



حالة الطقس



درجات الحراره بالإسكندرية



طقس الإسكندرية



طقس اليوم



