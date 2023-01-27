اليوم السابع
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ضبط 320 مخالفة تموينية بأسواق دمياط

الجمعة، 27 يناير 2023 09:41 م
ضبط 320 مخالفة تموينية بأسواق دمياط مخالفات تموينية
دمياط - هيثم مراد

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شنت مديرية التموين بدمياط حملة مكبرة استهدفت عدة أسواق داخل المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط كميات من المخالفات المتنوعة. 
 
وتمكنت حملات التموين بدمياط، من ضبط 324 مخالفة، مابين عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات غير صالحة للاستخدام الادمي، فضلاً عن ضبط مخالفات عدم حمل شهادة صحية، وكذلك تخزين بضائع لإعادة بيعها بالسوق السوداء. 
 
كما تمكنت الحملة أيضا من ضبط عبوات سكر حر ناقصة الوزن، وذلك بعد أن تبين وجود عجز فى الوزن المعبأ فى المتوسط 15 جم / كيس، وقد قامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر رقم 689 جنح دمياط الجديدة للعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانوينة اللازمة حيال الأمر بما يتبع نحو المضبوطات. 
 
ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك جهود مكثفة يتم اتخاذها من أجل ضبط الأسواق، موضحا أن حملات التموين مستمرة بشكل مكثف وفق تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الاعلان عن الاسعار وتوفيرها أمام الجمهور. 
 
وأضاف وكيل تموين دمياط، أن هناك خطة تم وضعها لتوفير السلع من خلال معارض "أهلا رمضان" والتي تم انطلاق اكثر من معرض على مستوى المحافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين. 
 
وأوضح المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن نسب التخفيض داخل معارض اهلا رمضان تتجاوز ال 30%، مؤكدا دعم مديرية التموين من أجل مواجهة سياسة الاحتكار التي يتبعها البعض. 
 
وشدد أيضًا على ضرورة اتباع التعليمات المقررة بشأن الاعلان عن اسعار السلع بأماكن واضحة أمام الجمهور، مناشدا الأهالى. بسرعة الابلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها من قبل الأهالى من خلال ارقام تلقي الشكاوى للتعامل الفوري معها وملاحقة المخالفين. 

 


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