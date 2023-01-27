ضبط 2 طن مواد تصنيع بلاستيك مجهولة المصدر فى العاشر من رمضان

وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان، بحملة برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن مدير الإدارة، ومفتشي الإدارة، للمرور على المصانع والأنشطة التجارية بدائرة الادارة وأسفرت عن تحرير المحاضر الآتية: تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكيه لإستخدامه خامات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد 80شيكارة من مادة (رزن) تستخدم في صناعه البلاستيك زنة الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 2 طن من تلك المادة مجهولة المصدر" بدون بيانات أو فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

وتحرير 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات.

وتحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

في سياق متصل ،تستمر الأجهزة التنفيذية في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، تنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لظاهرة البناء العشوائي وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين .

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض بناحية منشية بشاره الحسينيه عبارة عن بناء بدون ترخيص علي مساحة 100 متر وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بكفر ايوب سليمان بحملة إزالة لبناء بالدبش الأبيض علي مسطح 60متر بعزبه جلفينا 3 الكتيبه شرق التابعه للوحدة المحليه بكفر أيوب وتمت الإزالة كليا واتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة اولاد صقر بحملة إزالة لتعدى بالبناء بالدبش الأبيض علي مساحه 70 متر بقرية الشلابوة التابعة للوحدة المحلية ببنى حسن وتمت الازاله كليا و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما ازالت رئاسة مدينة القرين حالة تعدي مخالف لمبنى بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 80 م بمنطقة الاسداوي بالقرين وتمت الإزالة حتى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بإزالة وردم حفر قواعد داخل الحيز العمراني دون الحصول على ترخيص علي مساحة 100 متر، كما تم ازالة لسور بالحديد والصاج بقرية الصانية على مساحة 2 قيراط بدون ترخيص.