ضبط صاحب صيدلية شهيرة فى المنصورة بحوزته 100 ألف قرص مخدر و40 جرام حشيش

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات من ضبط "صيدلي" مالك صيدلية شهيرة بالمنصورة، وذلك بعدما ضبط بالصيدلية كمية من الاقراص المخدرة بلغت 100 ألف قرص والمهربة جمركيا وكذلك أدوية مهربة من المستشفيات والمحظور بيعها بالصيدليات.

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام أحد الصيدليات الخاصة بنطاق قسم شرطة أول المنصورة ببيع بعض الأدوية المخدرة والمحظور بيعها علي المواطنين.

وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جري إعداد مأمورية ضبطيه بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس الإدارة العامة لمنطفة شرق الدلتا، والمقدم عمر عبد المتعال، والمقدم محمد عزام السباعي والرائد احمد بدوي، المفتشين بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، تم ضبط "صلاح . ال. إ .ال" 53 عامًا، وعثر بحوزته على 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية، ومهرب جمركيا وأدويه مهربة من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات ومبلغ 3180 جنيها و3 هواتف محمولة وسياره ملاكى و 110 امبول مخدر و40 جرام حشيش "ودفتر بفره" بقصد التعاطى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.