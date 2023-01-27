اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 09:08 م
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ضبط مستريح مصر القديمة بتهمة النصب على المواطنين

الجمعة، 27 يناير 2023 08:10 م
ضبط مستريح مصر القديمة بتهمة النصب على المواطنين كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تضرر عدد من المواطنين بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة من أحد الأشخاص "مستريح مصر القديمة"، لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.
 
بالفحص تم تحديد الشخص المذكور، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم - محكوم عليه فى قضيتين بإجمالى مدة حبس 6 سنوات")، وكشفت التحريات تواجده صحبة أحد أقاربه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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