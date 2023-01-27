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خطبة الجمعة عن تضحيات رجال الدخلية في عيد الشرطة.. صور

الجمعة، 27 يناير 2023 03:45 م
خطبة الجمعة عن تضحيات رجال الدخلية في عيد الشرطة.. صور صلاة الجمعة بحضور وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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أدى اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية صلاة الجمعة اليوم الموافق 27 يناير الجارى بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة في اطار احتفالات عيد الشرطة.
 
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وألقى الخطبة الدكتور وزير الأوقاف، وتناول خلالها (تضحيات رجال الشرطة فى سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن) وأكد فضيلته على أهمية ما قدمه رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن مما ساهم فى حالة الإستقرار الأمنى التى تشهدها البلاد ،  مؤكداً على أهمية ترسيخ تلك المبادئ والتضحيات لدى النشء لإعداد أجيالاً تعى قيمة الوطن وتسهم فى الحفاظ على إستقراره وسلامته.. موجهاً التحية لشهداء الوطن من الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.. والمصابين الذين ضحوا ولا زالوا يضحوا فى سبيل الوطن.
 كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن وإستقرار الوطن.
 
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