ضبط متهم بقتل مواطن وحيازة 17 ألف قرص مخدر في قنا

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا بمقتل ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز )، إثر إصابته بأعيرة نارية بالجسم والرأس بأرضه الزراعية الكائنة بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع العلومات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأمكن ضبطه بمحل إختبائه "بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام"، وعُثر بحوزته على ( بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 17 ألف قرص مخدر لعقار التامول – مبلغ مالى )، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بإستخدام البندقية الآلية المضبوطة لوجود خصومة ثأرية مع المجنى عليه وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى.