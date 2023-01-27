ضبط متهم بتصنيع مخدر الحشيش في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع واتجار بالمواد المخدرة، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة) بتصنيع مخدر الحشيش بمسكنه والإتجار به .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

بمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع مخدر الحشيش بإستخدام المواد والأدوات المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350,000 جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.