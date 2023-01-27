سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى هجر المنزل ورفض التكفل بنفقات طفليه التوأم"

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بحبس زوجها لتخلفه عن سداد نفقاتها المقدرة بـ 170 ألف جنيه مصروفات علاجية خاصة بولادتها وعلاج طفليها التوأم خلال الخمس شهور الماضية، لتؤكد:" هجر مسكن الزوجية بعد ولادتى، وطالب عائلتى بالإنفاق على ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته الجنونية".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تسبب فى وضعى بموقف محرج أمام أهلى وأقاربى وأهله ليتسأل الجميع عن ما أن كان زوجى يشك بنسب أطفاله، وتدهورت حالتى الصحية والنفسية بسببه، حتى حماتى عجزت عن فهم موقف زوجى وطالبتنى بعمل تحليل بصمة وراثية حتى توافق على تسجيل الطفلين فاستجبت لطلبها وتم إثبات نسبهم لزوجي".

وأكدت الزوجة: "زوجى دمر حياتى وتركنى أعيش فى جحيم بسبب شكه فى وعنفه وجنونه وتهديداته لى رغم زواجنا عن حب، وتخلى عنى ودخل فى حالة نفسية سيئة ورفض العلاج، وشهر بي".

وتابعت: "لم أقصر يومًا فى حقه وكنت باره بعائلته، وعندما تخلى زوجى عنى رفضوا الوقوف بجوارى، وساومونى على حقوقى بين توفير المبالغ المالية التى كنت معتادة على تقاضيها أو تمكينى من الطلاق، وتسبب لى بالضرر وفقًا للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التى تقدمت بها".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.