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زوجته متهمة بطعنه.. العثور على جثة عامل داخل منزله فى بنى سويف

الجمعة، 27 يناير 2023 11:02 ص
زوجته متهمة بطعنه.. العثور على جثة عامل داخل منزله فى بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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لقى عامل مصرعه اليوم الجمعة طعنا داخل منزله بإحدى قرى مركز بنى سويف، وادعاء أهله بقيام زوجته بطعنه، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد ببلاغ وارد بالعثور على جثة عامل وبه عدة طعنات داخل منزله دائرة مركز بنى سويف.

انتقلت قوات من مركز شرطة بنى سويف إلى موقع البلاغ، حيث تبين العثور على "ع.ق.ع" 45 عامًا، جثة هامدة وبه عدة طعنات نافذة بالجسم، وادعاء أهله أن زوجته هى من طعنته وأنهت حياته، وجرى ضبطها للتحقيق معها.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف جثة الزواج المتوفى إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن.


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