حياة كريمة ببنى سويف.. تنفيذ مشروع محطة المعالجة بدنديل على مساحة 35 فدانا

بنى سويف- هانى فتحى

تشهد قرية دنديل التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل بوتيرة سريعة فى مشروع محطة المعالجة بدنديل بطاقة 40 ألف م3/يوم لخدمة أكثر من 15 قرية فى 3 مراكز.

وأضاف على يوسف أن المحطة التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تعد من أكبر محطات المعالجة التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة بتكلفة 500 مليون جنيه.

وأشار على يوسف، إلى أن المحطة ستقام وعلى مساحة 35 فدان، حيث تبلغ سعتها الحالية 34 ألف م3 /يوم "مرحلة أولى"، وتخدم مدينة ناصر، كوم أبو خلاد، الحمام، الزيتون، البرج، المنصورة، منشأة هديب، غيط البحارى، طنسا الملق، دلاص، الرياض، بهبشين، بىى عدى، طحا بوش، دنديل، الحرجة، ومستهدف زيادة طاقتها الاستيعاببة إلى 40 ألف م3 /يوم فى مرحلتها الثانية، لتخدم 5 قرى إضافية بمركزى بنى سويف واهناسيا وهى: حاجر بنى سليمان، السعادنة، باها، ومعصرة نعسان وقاي.