رجل الأعمال الهندى "أدانى" يغرد حول لقائه الرئيس السيسي وفرص الاستثمار بمصر

كتب محمد الجالى

غرد رجل الأعمال الهندى" جوتام أدانى" رئيس مجموعة "أداني" الهندية العالمية العملاقة، التي تمتلك منظومة شركات تعمل في قطاعات متنوعة، خاصة البنية التحتية، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" حول لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وفرص الاستثمار الحالية الكبيرة في مصر.

وأكد "أدانى" أنه استمع من الرئيس السيسى حول الخطط التنموية الطموحة لمصر، وإمكانياتها الهائلة فى الموانئ والخدمات اللوجيستية والطاقة والقطاعات الرقمية، معربًا عن تطلعه للمشاركة فى هذه المشروعات.

وكان الرئيس السيسى، التقى مساء أمس الخميس بمقر إقامته بنيودلهى، بـ"جوتام أداني" الذى يعتبر رابع أغنى رجل أعمال فى العالم، حيث رحب الرئيس باهتمام مجموعة "أداني" الاقتصادية بالاستثمار في مصر، مؤكداً الاستعداد لتقديم كافة الدعم اللازم للمجموعة ومشروعاتها المستقبلية التي تخطط لإقامتها في مصر، خاصةً من خلال التعاون مع صندوق مصر السيادي المصري، خاصة فيما يتعلق بالمواني فى ضوء ما اصبحت مصر تمتلكه من سلسلة موانيء حديثة علي سواحل المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس.

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من جانبه؛ أعرب رئيس مجموعة "أداني" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى حرص المجموعة على تطوير التعاون مع مصر فى ظل ما يلمسونه من إرادة قوية وقرار سياسي داعم على اعلى مستوى في مصر لدفع التنمية فى ظل مناخ استثماري جاذب ومستقر وهو ما يتسق مع سعي مجموعة "أداني" للتوسع عالمياً في ضوء التوجه الاستراتيجي الجديد لها، حيث تقوم ببحث ودراسة فرص الاستثمار الجاذبة في العديد من الأسواق الناشئة بالدول الصديقة للهند، مؤكداً في هذا الإطار اعتزامه لعقد شراكات بين مجموعته وصندوق مصر السيادي، نظراً للنشاط المتعدد للصندوق والمرونة التي يتمتع بها.