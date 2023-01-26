حملات على المخابز البلدية والأسواق بمدينة الواسطى شمال بنى سويف

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، والتأكد من إنتاج الخبز بالمواصفات والوزن القانونى، ومراجعة ماكينات الصرف للمخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتصدى لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضى رئيس المدينة بتنفيذ عدة حملات رقابية على الأسواق، إذ تم المرور على المخابز البلدية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال التصرف فى عدد 5 أجولة دقيق مدعم، وتحرير عدة محاضر لمخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطن وعدم وجود قائمة بالمخبز، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.