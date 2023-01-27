اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 02:18 م
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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الجمعة، 27 يناير 2023 01:49 م
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها

ضبط (3) قضايا جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ضبط (2) قضية جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة.

ضبط (1633) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (39) قضية فى مجال الأمن العام.

تنفيذ (267) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة ": ضبط (3) قضايا. جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


أمن المنافذ

الأجهزة الأمنية

تهريب بضائع

الأمن العام



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