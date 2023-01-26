غلق 6 منشآت طبية تدار بدون ترخيص وإصدار قرارات غلق لـ 41 أخرى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من حصولها على التراخيص وتوافر الإشتراطات الصحية اللازمة وإحكام الرقابة عليها وإتخاذ ما يلزم تجاة المخالف منها.



وفى هذا السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعة، بالمرور على بعض المنشآت الطبية والمستشفيات الخاصة ، حيث تم المرور على 145 منشأه خاصة.



وأسفر المرور عن غلق 6 منشآت طبية تدار بدون ترخيص وإصدار قرارات غلق لـ 41 منشأه، وتوجيه 31 إنذارا لمنشآت مخالفة ، كما تم ترخيص 32 رخصة مابين جديد وبدل فاقد .



وقال الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة على دور إدارة العلاج الحر ضمن المنظومة الصحية التى تمس المواطن، وضرورة الإشراف والمتابعة الدقيقة والمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة على مستوى جميع مراكز المحافظة.



كما أكد دكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة على جهود إدارة العلاج الحر في متابعة عمل المنشآت الطبية غير الحكومية ودورهم في إصدار التراخيص اللازمة لهذه المنشآت، وضبط المخالف منها، لتوفير خدمات طبية آمنة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.



