تكثيف الحملات التموينية على مدار اليوم لضبط الأسواق بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، من حملاتها التموينية في الفترات الصباحية والمسائية بدون أي تهاون مع المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين، وأيضا متابعة أعمال المخابز والأسواق والمحلات التجارية والمخازن بدائرة المحافظة، للتأكد من توافر السلع الغذائية وصحة مستنداتها وفواتيرها الدالة على مصدرها، والإلتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، وذلك بالاشتراك مع مباحث جنوب الصعيد ومباحث التموين بالأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه خرجت حملات على مدار 48 ساعة، بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي عدد ( 134 ) محضر ومخالفة تموينية وضبط أطنان من السلع الغذائية وغير الغذائية بدون أي مستندات أو فواتير تدل على مصدرها وغيرها من المخالفات التموينية.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت تلك المخالفات، ضبط كمية قدرها 28,500 طن سلع غير غذائية ( حديد – اسمنت ) بدون فواتير، وضبط كمية قدرها 9,500 طن سلع غذائية ( ردة خشنة – مكرونة – لحوم ودواجن ) بدون فواتير، وضبط بدال تمويني قام بالاستيلاء على سلع تموينية كمية قدرها 100 كجم ( سكر – زيت – مكرونة )، وضبط عدد 5 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وفي مجال المخابز تم تحرير إجمالي عدد 33 مخالفة تموينية، شملت ما يلي:- (3 محاضر تصرف المخابز كمية قدرها طن دقيق بلدي مدعم - محضر عدم إعطاء المخابز البلدية بون الصرف للمواطنين - 14 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 3 عدم نظافة أدوات العجين - 2 عدم وجود سجل - 9 إنتاج خبز ناقص الوزن - ١ عدم وجود ميزان) وفي مجال الأسواق تم تحرير إجمالي عدد 101 محضر تمويني شملت ما يلي:- (79 عدم إعلان عن الأسعار - 4 إدارة منشآت ومخازن بدون ترخيص - 2 حيازة سلع مجهولة المصدر - 4 عدم حمل شهادة صحية - 1 تصرف بدال تمويني في سلع تموينية بدون وجه حق - 7 حيازة سلع بدون فواتير - 4 ضبط سلع محظور تداولها بالأسواق)، وتم عرض المحاضر على النيابة العامة الموقرة لأعمال شئونها والتحفظ على المضبوطات.



جانب من ضبط الدقيق فى الحملات (1)



ضبط مخالفات للمخابز فى الحملات (1)