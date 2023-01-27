عينت رئيسة تايوان "تساي إنج ون"، "تشن شيان جين" رئيسا جديدا للوزراء.
وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن تشن البالغ من العمر 71 عاما سيتولى المنصب بشكل رسمي الأسبوع المقبل ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء التايواني.. وقالت تساي - خلال مؤتمر صحفي - إن تشن يعد أفضل شخص يوحد تايوان خلال تعافيها من فيروس كورونا .
من جانبه، قال تشن إنه يجب "علينا تعزيز اقتصاد تايوان وبيئتها ومجتمعها، وإعطاء أهمية لحياة المواطنين، لهذا السبب ستظل تايوان موحدة حيث يشعر 23 مليون شخص بالرضا".
وكان تشن - وهو عالم أوبئة - قد شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة ولاية تساي الأولى.
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