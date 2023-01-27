وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن تشن البالغ من العمر 71 عاما سيتولى المنصب بشكل رسمي الأسبوع المقبل ليصبح رئيسا لمجلس الوزراء التايواني.. وقالت تساي - خلال مؤتمر صحفي - إن تشن يعد أفضل شخص يوحد تايوان خلال تعافيها من فيروس كورونا .

من جانبه، قال تشن إنه يجب "علينا تعزيز اقتصاد تايوان وبيئتها ومجتمعها، وإعطاء أهمية لحياة المواطنين، لهذا السبب ستظل تايوان موحدة حيث يشعر 23 مليون شخص بالرضا".

وكان تشن - وهو عالم أوبئة - قد شغل منصب نائب الرئيس خلال فترة ولاية تساي الأولى.