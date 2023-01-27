تعرف على تفاصيل استلام طلبات التقدم لأكبر مسابقة قرآنية فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية أوقاف شمال سيناء، استقبال طلبات المتقدمين للتنافس على جوائز أكبر مسابقة للقرآن الكريم، وقال الشيخ محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، إنه يتواصل استلام طلبات التقديم للراغبين المشاركة فى المسابقة القرآنية لأبناء شمال سيناء مشاركة بين وزارة الأوقاف ومحافظة شمال سيناء، بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف أنه تسهيلًا على المتقدمين الراغبين فى المشاركة، سوف يتم استلام طلبات التقديم بجميع مقار إدارات الأوقاف الفرعية على مستوى مراكز المحافظة الخميس الموافق 2023/2/9م، على أن يحدد فى الطلب المستوى الذى يرغب المتقدم الإختبار فيه من المستويات الأربعة المحددة فى إعلان المسابقة.

وأوضح أن المسابقة تتضمن المستوى الأول: المرحلة الابتدائية 7 أجزاء، والمستوى الثانى: المرحلة الإعدادية 10 أجزاء، والمستوى الثالث: المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم، والمستوى الرابع: مفتوح للجميع فى القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم)، وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم الإلمام بالآداب العامة فى الإسلام.

وأشار مدير أوقاف شمال سيناء، إلى أنه على المتقدمين مراعاة توفر الشروط وهى طلب تقديم للمسابقة + صورة شخصية حديثة، وصورة من شهادة الميلاد +صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر الطالب، صورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم ( على أن تكون سارية).

وقال أنه سوف تقوم لجنة الاختبار بعقد امتحان التصفية الأولية للمتقدمين بمقر إدارات الأوقاف الفرعية، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 2-2023/2/21م وحتى يوم الخميس 2023/2/23م لجميع المستويات، على أن يتم تصعيد الناجحين من التصفية الأولية للاختبار النهائى بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش فى الفترة من 2023/3/5م إلى 2023/3/8م، ليكرم الفائزون بعدها فى احتفال محافظة شمال سيناء بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين وزارة الأوقاف والمحافظة.