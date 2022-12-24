تنفيذ حملة نظافة وإصلاح لأسطح مساجد شمال سيناء لتصريف مياه الأمطار.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

نفذت مديرية أوقاف شمال سيناء، حملة نظافة وإصلاح لأسطح المساجد لتصريف مياه الأمطار وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار.

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء اليوم السبت، إصدارها تكليفات لمديرى الإدارات الفرعية والمفتشين بأوقاف شمال سيناء لمتابعة تنظيف أسطح المساجد، وإصلاح مزاريب تصريف مياه الأمطار، وكلف الشيخ محمود مرزوق مدير المديرية كلاً من الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة، والشيخ الشحات البربري مدير المتابعة بالمتابعة تكثيف جهود المتابعة والإشراف على حملة تنظيف أسطح المساجد، وتسليك أماكن تصريف مياه الأمطار ورفع المخلفات عن الأسطح ، تحسباً لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة، والقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها للمصلين وعمارتها، ونظافتها داخلياً وخارجياً، على أن تستمر جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة أسطح المساجد طوال فصل الشتاء.

وسبق أعلن مجلس مدينة العريش اليوم بشمال سيناء، أنه فى إطار حالة الاستعداد لسقوط أمطار تشهد المدينة قيام فريق من مجلس المدينة بالتعاون مع شركة المياه بسحب المياه من مناطق تجمعاتها بالشوارع والميادين وانعقاد غرفة العمليات لتلقى أى شكاوى من المواطنين، وتم تجهيز سيارات الكسح وترتيب العمل فى 3 مناطق هى شرق المدينة، ووسط المدينة، وغرب المدينة، وتحديد أطقم عمل لكل منطقة مدعومة بالسيارة والعمال تحت إشراف المتابعة والأزمات وعرض وتنبيه المواطنين الالتزام بتنفيذ التعليمات بعدم الوقوف تحت البلكونات وعدم الاقتراب من محولات الكهرباء وأعمدة الإنارة والمظلات والاشجار المتهالكة وعدم الخروج الا للضرورة حرصا علي سلامتهم .

وكانت شمال سيناء تعرضت لسقوط أمطار تراوحت ما بين خفيفة ومتوسطة بمناطق العريش الساحلية، ووجهت محافظة شمال سيناء نداء لأصحاب السيارات بعدم الوقوف تحت أى لافتات كبيرة أثناء الرياح الشديدة، كما شدد على المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء او محولات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.



تنظيف اسطح المساجد بشمال سيناء



تنظيف اسطح المساجد