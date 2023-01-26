تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية لأعلى مستوى فى 9 أشهر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها فى تسعة أشهر اليوم الخميس، حيث ينتظر المستثمرون الحصول على البيانات الاقتصادية الأمريكية التى قد تؤثر على مسار السياسة النقدية للبنك الفيدرالى الأمريكي، وسجل سعر الأونصة 1937 دولارا، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل 2022 مرتفعا بنسبة 0.2% إلى 1945 دولارا، على الجانب الأخر ظل مؤشر الدولار ثابتا بالقرب من أدنى مستوى له فى ثمانية أشهر.

ويتحول انتباه السوق إلى بيانات الناتج المحلى الإجمالى الأمريكى للربع الرابع المقرر صدورها خلال اليوم، والتى قد تحدد قرارات اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطى الفيدرالى، ومن المرجح أن تؤكد بيانات الناتج المحلى الإجمالى تباطؤ الاقتصاد الأمريكى، وإذا كانت النظرة إلى أن الاقتصاد يتجه إلى الركود فسنشهد تحولا إضافيا فى الأموال من الأسهم إلى الذهب والدولار، وفق gold Bullion

ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع بنك الاحتياطى الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فى 31 يناير- 1 فبراير، حيث أبطأ البنك المركزى الأمريكى وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضى بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس، وقد يتداول الذهب بين نطاق 1935 دولار و1960 دولارا حتى نصل إلى حدث بنك الاحتياطى الفيدرالى، وفق جولد بيليون.

وسيقوم المستثمرون أيضا بترقب بيانات البطالة الأولية الأسبوعية الأمريكية المستحقة فى وقت لاحق من اليوم وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصى فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، وفى نفس السياق قد تكون شركات تعدين الذهب تستحق إعادة النظر هذا العام، حيث يبدو أن حركة الأسعار فى أوائل عام 2023 للمعدن الأصفر تؤكد ذلك.

وكان أكبر صندوق تداول مدعوم من الذهب ارتفع بنسبة 6.27% منذ بداية العام حتى تاريخه، WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN)، وهو صندوق ETF مدار بشكل نشط يمثل اختيارا فريدا فى استثمار الذهب، ويعد صندوق GDMN، الذى ظهر لأول مرة فى ديسمبر 2021، فريد من نوعه لأنه يجمع بين التعرض لأسهم شركات تعدين الذهب إلى جانب العقود الآجلة للذهب.

ويمكن أن يؤدى التعرض للعقود الآجلة للذهب إلى تعويض بعض المخاطر المرتبطة بصناعة تعدين الذهب بشكل عام. ومع ذلك، فإن شركات تعدين الذهب فى خضم جهود طويلة الأمد لتقوية الميزانيات العمومية وإعادة المزيد من رأس المال إلى المساهمين.

ويتم تداول أسهم شركات تعدين الذهب عند 1.67 مرة من السعر إلى القيمة الدفترية (P / B)، مما يمثل خصما بنسبة 2.59% من المتوسط طويل الأجل، القيمة الدفترية هى القيمة النظرية لأصول الشركة صافية من الخصوم، كما نعتقد أن شركات تعدين الذهب يقدمون عوائد توزيعات أرباح جذابة، حيث تقدم توزيعات أرباح أعلى بنسبة 2.4% من مؤشر S&P 500.

الذهب محليا فى مصر

استقرت أسعار الذهب داخل مصر خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة أعياد الشرطة، ليظل الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا عند مستوى 1765 جنيها للجرام، فيما استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 29.92 جنيه للدولار.

ويترقب المستثمرون داخل مصر قرارات البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه القادم يوم 2 فبراير، والتى تشير التوقعات إلى المزيد من رفع الفائدة لكبح جماح التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف والتضخم العالمى الذى أثر على مصر.