انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ محافظ الشرقية عن انطلاق الحملة القومية لتحصين رؤوس الماشية من الأبقار والأغنام والماعز ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الأغنام، اليوم السبت الموافق 21 / 1 / 2023 م بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة انتاجيتها.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام تبدأ عملها اليوم من خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة بعدد 180 لجنة طبية وقائية مابين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة و لجان التأمين و الترقيم و التسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية و مديرى الإدارات وكذلك تشكيل23 لجنةللمتابعة وتذليل العقبات لنجاح الحملة.

وأضاف وكيل الوزارة أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بتوفير التسهيلات و الدعم اللازم لإنجاح الحملة و الإعلان عنها و توعية المواطنين بأهمية التحصين و دوره فى حماية الثروة الحيوانية و الحفاظ عليها مناشداً المربين بسرعة الإستجابة للفرق الطبية و الإلتزام بكافة التعليمات و الإرشادات من أجل القضاء على مثل هذة الأمراض المعدية التى تؤثر بالسلب على تنمية الثروة الحيوانية.