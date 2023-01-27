النيابة تأمر بحبس صاحب صيدلية شهيرة فى المنصورة لاتجاره فى المواد المخدرة

الدقهليه شريف الديب

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، وتحت إشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس صيدلي مالك صيدلية شهيرة بمنطقة تقاطع شارع الجمهورية مع شارع محمد فتحي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتة كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والعقاقير المؤثرة نفسيا للاتجار بها وترويجها على عملائه.

باشر التحقيقات محمد طلبة، وكيل النائب العام بنيابة قسم اول المنصورة، حيث أدلى المتهم "صلاح . ال. إ .ال" 53 عامًا صيدلي مالك الصيدلية باعترافات تفصيلية أمام خلال التحقيقات التي اجريت معه بحيازتة 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحاله النفسيه والعصبيه ومهرب جمركيا وادويه مهربه من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات .

كان ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا بقطاع مكافحة المخدرات قد تمكنوا من ضبط الصيدلي " بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام احد الصيدليات الخاصة بمنطقة تقاطع شارع محمد فتحي مع شارع الجمهورية بنطاق قسم شرطة أول المنصورة ببيع بعض الادوية المخدرة والمحظور بيعها علي المواطنين.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة جري اعداد مأمورية ضبطيه بقيادة العقيد احمد عبدالوهاب، رئيس الادارة العامة لمنطفة شرق الدلتا، والمقدم عمر عبد المتعال، والمقدم محمد عزام السباعي والرائد احمد بدوي، المفتشين بمنطقة شرق الدلتا، وذلك بالتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلي، وضبط "صلاح . ال. إ .ال" 53 عامًا صيدلي مالك الصيدلية بشارع الجمهورية تقاطع محمد فتحي دائره اول المنصورة.

وعثر بحوزة المضبوط على 99238 قرص مخدر ومؤثر على الحاله النفسيه والعصبيه ومهرب جمركيا وادويه مهربه من المستشفيات ومحظور بيعها بالصيدليات ومبلغ 3180 جنيه و3 هواتف محموله وسياره ملاكى و 110 امبول مخدر و40 جرام حشيش "ودفتر بفره" بقصد التعاطى.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسة على أن يعاد عرضة في الموعد القانوني.