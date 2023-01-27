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مراحل نجاح وتطور الاقتصاد خلال السنوات السابقة..

"المؤتمر الاقتصادى".. فيلم تسجيلى يبرز جهود الدولة المصرية منذ ثورة 1952

الجمعة، 27 يناير 2023 02:06 م
"المؤتمر الاقتصادى".. فيلم تسجيلى يبرز جهود الدولة المصرية منذ ثورة 1952 المؤتمر الاقتصادي
كتب محمود العمرى

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كشف فيلم تسجيلى عن الاقتصاد المصرى حمل عنوان "المؤتمر الاقتصادى" مراحل نجاح وتطور الاقتصاد خلال السنوات السابقة، بفضل جهود الدولة المصرية منذ ثورة 1952.

ولعب الفنان القدير أحمد فؤاد سليم بطولة الفيلم، والذى عرض خلال فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادى لعام 2022، والذى شهده الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى.

وجسد أحمد فؤاد سليم دور دكتور جامعى يدعى "إسماعيل"، يتحدث مع طلابه عن تطور الاقتصاد فى مصر عقب ثورة يوليو، وكذلك كيف تم القضاء على العشوائيات وتوفير وحدات سكنية للمواطنين.

وتحدث الفيلم عن مراحل تطور الاقتصاد المصرى قبل وبعد ثورة يوليو 1952، من الزراعة فقط إلى الزراعة والصناعة، ضاربا مثلا بصناعة القطن والذى يعد من أفخر الأنواع فى العالم.

 


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