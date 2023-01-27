اليوم السابع
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الكنيسة تصلى صلوات تجنيز القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللى

الجمعة، 27 يناير 2023 02:35 م
الكنيسة تصلى صلوات تجنيز القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالقللى جانب من الجنازة
كتب محمد الأحمدى

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يترأس أنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة صلوات تجنيز القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالقللي، من كنيسةالشهيد مار جرجس بالقللى. 
 
وتوفى أمس القمص سيدراك إبراهيم كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحى القللى بالقاهرة، عن عمر قارب 85 سنة بعد أن قضى فى الخدمة الكهنوتية أكثر من54 سنة. 
 
وولد سمير إبراهيم حنا يوم 14 أغسطس 1938 وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا أجابيوس أسقف ديروط بتكليف من القديس البابا كيرلس السادس وذلك يوم 20 أكتوبر 1968. 
 
ورحل اليوم القمص سيدراك ابراهيم ونال رتبة القمصية يوم 23 سبتمبر 2012 بيد القائم مقام البطريركى وقتها، نيافة الأنبا باخوميوس.
 
وتُصلى الأن صلوات التسبحة اليومية بحضور الجثمان، وتبدأ صلوات القداس الإلهى فى الثامنة صباح غدٍ، بينما تصلى صلوات تجنيزه الساعة الحاديةعشرة صباحًا وإلقاء نظرة الوداع عليه، ويقام القداس الإلهى فى الثامنة من صباح بعد غدٍ السبت، تصلى بعدها صلوات الثالث الساعة العاشرة.
 
وتقدم البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، وللآباء كهنة القطاع، فى رحيل القمص سيدراك إبراهيم، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته وأسرته المباركة.

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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا رفائيل

كنائس وسط القاهره



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