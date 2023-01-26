اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل عددا من الآباء المطارنة والأساقفة فى المقر الباباوى بالقاهرة

الخميس، 26 يناير 2023 09:22 م
البابا تواضروس يستقبل عددا من الآباء المطارنة والأساقفة فى المقر الباباوى بالقاهرة لقاء البابا تواضروس الثانى مع الآباء الأساقفة والمطارنة
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم 19 من الآباء المطارنة والأساقفة، الذين جاءوا لتهنئة قداسته بتعافيه من الوعكة الصحية التى تعرض لها فى قداس عيد الميلاد المجيد.

وشكرهم قداسة البابا على مشاعر المحبة التى أظهروها نحوه طوال الفترة الماضية وسؤالهم المستمر على قداسته، مشيرًا إلى أن الجهد الذى بذله فترة ما قبل عيد الميلاد كان مضاعفًا، وطمأنهم بأن الفحوصات أثبتت أن الأمر مجرد حالة إرهاق تتطلب قضاء فترة راحة كافية، وهو ما حرص عليه.

وأشار قداسة البابا إلى أنه قضى فترة الراحة بين المقر البابوى بالقاهرة ومقره ببيت الكرمة بكينج مريوط بالإسكندرية.

وألمح قداسته إلى أن حاول أن يتحامل على نفسه خلال قداس عيد الميلاد لأن القداس كان يراه على الهواء ملايين من الناس، مضيفًا: "لذا تمسكت بأن التقي بالمهنئين من الآباء الكهنة وأبناء الكنيسة صباح يوم العيد، وأن أتحدث عبر التليفزيون ليطمئن الجميع، لأن أكثر ما كنت أفكر فيه، أني لا أريد أن يشعر الناس بالقلق عليَّ وسط الفرحة بالعيد.

وأكد قداسته بأن ذهابه إلى المستشفى كان ضروريًا لإجراء بعض التحاليل والأشعات فقط، مؤكدًا أنه عاد  بمجرد ظهور نتائج الفحوصات إلى المقر البابوي بالقاهرة. وأعرب الآباء الحاضرون لقداسة البابا عن سعادتهم، بالاطمئنان على قداسته وأن يروه في أتم صحة.

ودارت أثناء اللقاء العديد من الحوارات، حيث اطمئن قداسة البابا على بعض الأمور الرعوية في الإيبارشيات، في ظل أجواء سادها الود والفرح.

استقبالات البابا
استقبالات البابا

 

الأباء المطارنة مع قداسة البابا
الأباء المطارنة مع قداسة البابا

 

الترحيب بقداسة البابا
الترحيب بقداسة البابا

 

جانب من الترحيب
جانب من الترحيب

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

جانب من لقاء قداسة البابا
جانب من لقاء قداسة البابا

 

صلاة البابا تواضروس
صلاة البابا تواضروس

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المقر الباباوى

الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه



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