اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
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القضاء الأمريكي يتهم خمسة شرطيين بقتل مواطن من أصول أفريقية

الجمعة، 27 يناير 2023 11:09 ص
القضاء الأمريكي يتهم خمسة شرطيين بقتل مواطن من أصول أفريقية الشرطة الأمريكية
اش ا

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اتهم القضاء الأمريكي خمسة شرطيين بقتل مواطن من أصول أفريقية بعد أيام من توقيفه "المروّع" في جنوب الولايات المتحدة مطلع الشهر الحالي.
 
وأوضح النائب العام ستيف مولروي، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن العناصر الخمسة وهم من شرطة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، وجميعهم أمريكيون من أصل إفريقي، اتّهموا بالقتل والاعتداء بالضرب وحتى الخطف.
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا إلى إجراء تحقيق سريع وكامل وشفاف في هذه المأساة.
 
يشار إلى أنه في السابع من يناير الجاري ، أراد الشرطيون اعتقال تاير نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية؛ لكن وقعت مواجهة فيما بينهم وقام المشتبه به بالفرار، لكن سرعان ما أوقفه، لكنه اشتكى من أنه يواجه صعوبة في التنفس وأُدخل المستشفى وتوفي بعد ثلاثة أيام.

امريكا

القضاء الامريكى

الشرطة الامريكية

العنصرية فى امريكا



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