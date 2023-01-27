العثور على جثة فتاة كولومبية فى حقيبة بحاوية قمامة.. واتهام صديقها الأمريكى

فاطمة شوقى

عثرت السلطات الكولومبية على حقيبة بها جثة امرأة داخل حاوية قمامة في العاصمة بوجوتا، ويعتبر المتهم الأول في قتل الفتاة التي تدعى فالنيتنا، البالغة من العمر 23 عاما، هو صديقها الأمريكى الذى تم اعتقاله في بنما، ويتم ترحيله إلى كولومبيا.

وكشفت فحوصات الطب الشرعى، أن الفتاة التي كانت تعمل "دى جى"، توفيت نتيجة خنقها بشكل عنيف، ما ترك آثارا عنيفة على رقبتها كما ظهرت على جسدها علامات عنف عديدة، حسبما قالت صحيفة "اونيبسيون" الفنزويلية.

وألقت الشرطة في بنما القبض على المشتبه به الرئيسي في جريمة القتل، جون بولو، صديق المرأة الشابة منذ أقل من عام ، وهو مواطن أمريكي.

وفقًا لعائلة فالنتينا ، كانت الشابة سعيدة لأنها ستعيش مع صديقها واستأجرت شقة في بوجوتا ، ولكن العيش معا استمر ساعات فقط وتم العثور على جثة الفتاة ، ويعتقد أن هذا السبب في اثارة الخلافات بينهما مما أدى إلى مقتلها في النهاية ، وحاول إخفاء الجثة بهذا الشكل.

وقامت عائلتها بمحاولة الاتصال بها مرارا وتكرارا ولكن دون تلقى اى ردود ، ولذلك حاولوا الاتصال بصديقها دون تلقى اى رد أيضا كما أنه اغلق شبكات التواصل الاجتماعى الخاصة به ، ثم عرفوا أنه غادر البلاد في نفس اليوم الذى عثر فيه على جثة الشابة ، مما يجعله المشتبه به الرئيسى.