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الرئيس السيسي يصل مدينة باكو عاصمة أذربيجان فى زيارة رسمية

الجمعة، 27 يناير 2023 12:55 م
الرئيس السيسي يصل مدينة باكو عاصمة أذربيجان فى زيارة رسمية الرئيس السيسى فى الهند
كتب محمد الجالى

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن زيارة الرئيس إلى أذربيجان ستشهد عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان "إلهام علييف"، وذلك لبحث آفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلاً عن النظر في سبل التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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