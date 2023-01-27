الدفاع الروسية: مقتل 150 جنديًا أوكرانيًا وإسقاط 11 مسيرة

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أنه في إطار العملية العسكرية في أوكرانيا تمكنت قواتها من تدمير راجمات صواريخ "جراد" ومدفعيات "M 777" و11 مسيرة أوكرانية، إلى جانب القضاء على 150 جنديًا أوكرانيًا على محاور عدة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" - إن مدفعية مجموعة القوات الغربية استهدف الأفراد والمعدات العسكرية لوحدات لواء الدفاع الإقليمي 103 واللواء الآلي 14 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك في خاركوف، حيث تم القضاء على أكثر من 30 جنديًا أوكرانيًا وتدمير مركبتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "M 777" ومدفع "هاوتزر.

وأضاف أن طيران الجيش ونيران المدفعية لمجموعات القوات الوسطى استهدفت وحدات اللواءين الميكانيكيين 24 و92 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بضربات في مناطق بخاركوف ولوجانسك على محور كراسني ليمان، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 قتيلاً وجريحًا من الجنود و3 مركبات قتالية مدرعة و3 عربات ومدفع "هاوتزر" ومدفع "M 777"، إلى جانب تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

وعلى محور دونيتسك، خلال العمليات الهجومية الناجحة لمجموعة القوات الجنوبية، تم خلال اليوم الماضي القضاء على أكثر من 80 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير دبابة و3 مركبات قتال للمشاة و3 شاحنات صغيرة و4 مدافع "هاوتزر" من طرازات متنوعة، إضافة إلى مدفع ذاتي الدفع أمريكي الصنع ورادار مضاد للبطاريات أمريكي الصنع.

وعلى محوري جنوب دونيتسك وزاباروجيا، سيطرت القوات على خطوط جديدة واستهدفت وحدات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوجلدار ولواء الدفاع الإقليمي 108 في مناطق دونيتسك، وبلغ إجمالي الخسائر الذي تجنبها الجانب الأوكراني في تلك المناطق 65 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين ومدرعتين ومدفع "هاوتزر" و3 مركبات ومحطتي رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

وعلى محور خيرسون، تم تدمير راجمة الصواريخ "جراد" ومدفعية "M 777"، إلى جانب مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات الأوكرانية، واستهدف طيران العمليات التكتيكي وقوات صواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية في غضون 24 ساعة 79 وحدة تابعة لكييف فضلاً عن الأفراد والمعدات العسكرية في 102 منطقة.

وفي منطقة خاركوف، تم كشف وتدمير موقع ومحطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات تابع للقوات الأوكرانية، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوية

الروسية طائرة من طراز "SU - 25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من أوجلدار بدونيتسك الشعبية، كما أسقطت خلال اليوم الماضي 11 مسيرة أوكرانية في مناطق بخاركوف وخيرسون وزاباروجيا ولوجانسك ودونيتسك، كما تم اعتراض 14 صاروخا لراجمات الصواريخ "ألخا" و"أوراكان" و"هيمارٍس" في مناطق بلوجانسك ودونيتسك وخيرسون.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 380 طائرة و204 مروحيات و2967 طائرة مسيرة و402 منظومة صواريخ و7644 دبابة ومدرعة و991 راجمة صواريخ و3932 مدفع ميداني وهاون وكذلك 8191 عربة عسكرية.