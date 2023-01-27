اليوم السابع
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الجمعة، 27 يناير 2023 08:43 ص
أكرم القصاص
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التعاون الخليجى يدين بأشد العبارات اقتحام جنين والصمت الدولى

الجمعة، 27 يناير 2023 08:00 ص
التعاون الخليجى يدين بأشد العبارات اقتحام جنين والصمت الدولى المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلى والمواطنين فى جنين
وكالات

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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، "بأشد العبارات، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدى إلى قتلى وجرحى إثر هذه المجزرة البشعة".

وحسب موقع المجلس، دعا الحجرف "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد هذه الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم".

وكانت جامعة الدول العربية قد أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لجنين فى وقت سابق الخميس.


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