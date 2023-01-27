التعاون الخليجى يدين بأشد العبارات اقتحام جنين والصمت الدولى

وكالات

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، "بأشد العبارات، استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة والاعتداءات المتكررة عليها، وآخرها العدوان على مدينة جنين الذي أدى إلى قتلى وجرحى إثر هذه المجزرة البشعة".

وحسب موقع المجلس، دعا الحجرف "المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل ضد هذه الجريمة النكراء والمستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية لهم".

وكانت جامعة الدول العربية قد أدانت اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لجنين فى وقت سابق الخميس.