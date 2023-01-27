البرازيل تبدأ التحقيق في إبادة جماعية لـ570 طفل بسبب التعدين الغير قانونى

فاطمة شوقى

بدأت الشرطة الفيدرالية البرازيلية تحقيقا في إبادة جماعية لقبيلة "اليانومامى" بعد أن كشف تقرير رسمي عن وفاة 570 طفلا بسبب سوء التغذية والملاريا ، والامراض الناجمة عن التعدين الغير قانونى في المنطقة .

وقال وزير العدل البرازيلي ، فلافيو دينو "قررنا فتح تحقيق جديد لمعرفة ما إذا كانت وفاة 570 طفلا إبادة جماعية ، حسبما نقلت صحيفة "فولها دى ساو باولو" البرازيلية.

وأضاف وزير العدل "نعتبر أن هناك مؤشرات قوية جدا على رفض المساعدة الغذائية والصحية لهؤلاء السكان الأصليين، وسيغطى التحقيق ، الذى يشير الى أفعال وإغفالات المسئولين الحكوميين ومسئولى الصحة السابقين على أرض اليانومامى ، الجرائم البيئية المزعومة وتحويل الموارد العامة.

يأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت حكومة اليسارية لولا دا سيلفا يوم السبت أن 99 طفلاً من يانومامي دون سن الخامسة توفوا العام الماضي في أكبر محمية محلية في البرازيل بسبب سوء التغذية والالتهاب الرئوي والملاريا.

وذكرت الوزارة أن السلطات عثرت على حالات عديدة لأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد والملاريا والتهابات الجهاز التنفسي ومضاعفات صحية أخرى خلال زيارة الأسبوع الماضي.

وصف لولا ، الذي تولى السلطة للمرة الثالثة في الأول من يناير ، سيناريو "غير إنساني" بعد زيارة ولاية رورايما شمال الأمازون.

وتمتد أراضي يانومامي الأصلية بين ولايتي رورايما وأمازوناس ، وتغطي 96000 كيلومتر مربع ، وهي موطن لحوالي 30400 من السكان الأصليين.

في تحول عن سياسة سلفه ، اليميني المتطرف جاير بولسونارو ، الذي حافظ على موقف عدائي تجاه الشعوب الأصلية ، أنشأ لولا وزارة لتلبية مطالبهم.

في مواجهة هذه الأزمة في أراضي اليانومامي ، أعلنت حكومته حالة طوارئ صحية في تلك المنطقة.

تصاعد العنف في محمية يانومامي ، وهي مشهد منتظم للاشتباكات بين السكان الأصليين وعمال المناجم غير القانونيين الذين قتلوا السكان ، والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات ، وتلوث الأنهار بالزئبق المستخدم لفصل الذهب عن الرواسب ، وفقًا لشكاوى الجمعيات والسكان الأصليين. .