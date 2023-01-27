الأوقاف: "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبل، تحت عنوان " القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، حيث قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة: "اختيار هذا الموضوع لخطبة الجمعة يأتى ردنا على المتطاولين على القرآن الكريم، ردًا عمليًا بمزيد من العناية به حفظا وتلاوة وفهما وتطبيقا: سلوكا وأخلاقًا ومنهج حياة مع إكرام أهله وحفظته فقد علمنا ديننا التسامى والرقى وهذا هو منهج قرآننا الذى يحاولون النيل منه ولكن هيهات".

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عناوين موضوعات خطب شهر فبراير المقبل، حيث حددت موضوع خطبة الجمعة الأولى الموافق 3/ 2/ 2023م تحت عنوان "القرآن الكريم ومنهجه فى عمارة الكون"، والجمعة الثانية الموافق 10/ 2/ 2023م، تحت عنوان "حسن العشرة وحفظها"، كما حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة الثالثة الموافق 17/ 2/ 2023م تحت عنوان "معجزة الإسراء والمعراج (دروس وعبر)"، والجمعة الرابعة الموافق 24/ 2/ 2023م تحت عنوان "الصدق فى القول والعمل".

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة بمناسبة احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة، بعنوان: "الوطنية بين الحقيقة والادعاء"، وأكد الوزير فى خطبته أنه من حسن الطالع أن تتوافق جمعتنا هذه واحتفالنا هذا مع أول جمعة من شهر رجب، حيث يقول سبحانه: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِى كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ الزَّمانَ قد استدار كهيئتِه يومَ خَلَق اللهُ السَّمواتِ والأرضَ، السَّنةُ اثنا عَشَرَ شَهرًا، منها أربعةٌ حُرُمٌ، ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعْدةِ، وذو الحِجَّةِ، والمحَرَّمُ، ورَجَبُ مُضَرَ الذى بين جُمادى وشَعبانَ"، وإذا أهل هذا الشهر الكريم هبت معه نسائم الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك.