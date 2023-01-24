الأول على العالم فى تلاوة القرآن عن علام عبدالغفار: عرفته رجلا فى كل المواقف

كتبت – مرام محمد

تقدم القارئ محمود السيد عبدالله، الحاص على المركز الأول على مستوى العالم فى تلاوة القرآن الكريم، بخالص العزاء إلى أسرة الزميل الراحل علام عبدالغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد القارئ محمود السيد عبدالله، في تصريحات خاصة لليوم السابع: "والله خبر كالصاعقة.. دائما الموت يفاجئنا بحصد الرجال.. عرفته رجلا في كل مواقفه كنت اطمئن عليه من يوم دخوله المستشفى ولاكن قدر الله نفذ.. رحمة الله تعالى عليك يا حبيبى الغالى وصديقى الوفى أستاذ علام عبدالغفار... نسألكم خالص الدعاء يا أغلى الحبايب".

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزميل علام عبد الغفار نائب رئيس تحرير اليوم السابع ورئيس قسم المحافظات، والذى وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وإذ تنعى الشركة الزميل الراحل، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحفى علام عبد الغفار نائب رئيس التحرير ورئيس قسم المحافظات باليوم السابع، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء.

وتقدم المجلس بخالص العزاء لأسرة الراحل والأسرة الصحفية والزملاء بمؤسسة اليوم السابع؛ داعيا الله أن يتقبله في الصالحين وأن يسكنه فسيح جناته وينزل عليه رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد المجلس أن الراحل كان محبًا لعمله، وكان مثالا للعمل والاجتهاد والإخلاص، ومثالا للصحفي المخلص المحب لوطنه.