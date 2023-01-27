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ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

الجمعة، 27 يناير 2023 09:44 ص
ارتفاع بدرجات الحرارة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 27 يناير حتى الأربعاء المقبل 1 فبراير 2023 ،  حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر،  دافئ  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء و شمال الصعيد ، مائل للحرارة  على حنوب الصعيد ، بارد ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد . 
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى : 
 
 
- الجمعة 27 يناير : 
 
ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجات 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة على فترات متقطعة 
 
فرص أمطار خفيفة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة
 
- السبت 28 يناير : 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة 
 
- الأحد 29 يناير :
 
شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد
 
- الإثنين 30 يناير: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخليج العقبة على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 
- الثلاثاء 31 يناير:
 
أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة
 
- الأربعاء 31 يناير: 
 
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية على فترات متقطعة 

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