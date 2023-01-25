ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 28 يناير 2023، حيث تشهد البلاد طقسا باردا فى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، باردا ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل 28 يناير 2023 كما يلى:
- الأربعاء 25 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 11
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 13
شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 07
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 12
- الخميس 26 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 13
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 12
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 06
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11
- الجمعة 27 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 09
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 09
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 06
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11
- السبت 28 يناير:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 11
السواحل الشمالية العظمى 18 درجة الصغرى 11
جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 14
شمال الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 06
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 11
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