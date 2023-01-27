اتهام 5 ضباط شرطة أمريكيين بقتل سائق موتوسيكل.. "AP" تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

اتهم خمسة من ضباط شرطة ممفيس الأمريكية بارتكاب جرائم قتل وجرائم أخرى في مقتل تاير نيكولز، سائق موتوسيكل من أصحاب البشرة السمراء توفي بعد ثلاثة أيام من مواجهة مع الضباط خلال زحام مروري، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقال ستيف مولروي ، المدعي العام لمقاطعة شيلبي ، في مؤتمر صحفي إنه على الرغم من أن الضباط لعبوا أدوارًا مختلفة في القتل ، "فهم جميعًا مسؤولون".

الضباط ، وجميعهم من السود ، يواجه كل منهم تهم القتل العمد من الدرجة الثانية ، والاعتداء المشدد ، والاختطاف المشدد ، وسوء السلوك الرسمي ، والقمع الرسمي.

وقالت عائلة نيكولز ومحاميهم إن اللقطات تظهر الضباط وهم يضربون بوحشية عامل فيديكس البالغ من العمر 29 عامًا لمدة ثلاث دقائق في اعتداء شبهه الفريق القانوني بانتهاكات الشرطة الامريكية عام 1991 لسائق السيارة في لوس أنجلوس رودني كينج.

قال زوج أم نيكولز ، رودني ويلز ، لوكالة أسوشيتيد برس إنه وزوجته ، روفون ويلز ، والدة نيكولز ، ناقشا تهم القتل من الدرجة الثانية و "لا بأس بها". لقد سعوا للحصول على تهم القتل العمد من الدرجة الأولى.

و قال المدعي العام لدى سؤاله عن تهم الاختطاف ،: "إذا كان احتجازًا قانونيًا في البداية ، فمن المؤكد أنه أصبح غير قانوني في مرحلة معينة وكان احتجازًا غير قانوني".

وأصدر محاميا عائلة نيكولز ، بن كرومب وأنطونيو رومانوتشي ، بيانًا قال فيه إن نيكولز "فقد حياته بطريقة مثيرة للاشمئزاز بشكل خاص تشير إلى الحاجة الماسة للتغيير والإصلاح لضمان توقف هذا العنف أثناء الإجراءات منخفضة التهديد ، كما في هذه الحالة ، توقف حركة المرور ".

وفي البيت الأبيض ، قال الرئيس جو بايدن إن عائلة نيكولز ومدينة ممفيس تستحقان "تحقيق سريع وكامل وشفاف" وقال في بيان: "الثقة العامة هي أساس السلامة العامة ، ولا يزال هناك الكثير من الأماكن في أمريكا اليوم حيث تتزعزع روابط الثقة أو تنكسر".

وقد وصف رئيس شرطة ممفيس تصرفات الضباط في تلك الليلة بأنها "شائنة ومتهورة وغير إنسانية" وقالت الشرطة إن نيكولز أوقف بسبب القيادة المتهورة وهرب في وقت ما من مكان الحادث.

وأظهرت سجلات المحكمة أن الضباط الخمسة السابقين - تاداريوس بين وديمتريوس هالي وديزموند ميلز جونيور وإيميت مارتن الثالث وجوستين سميث - تم احتجازهم.

ووفقا للتقرير يعاقب على القتل من الدرجة الثانية بالسجن لمدة تتراوح بين 15 و 60 عامًا بموجب قانون ولاية تينيسي.