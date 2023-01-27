"اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا" يكرم الفنان محمد صبحي

كتب محمود راغب

كرم اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا النجم الكبير محمد صبحى خلال احتفال أقامه الاتحاد بمسرح مدينة سنبل، ومنح رئيس الاتحاد الدكتور مصطفى رجب درع جائزة التميز الفنية للنجم محمد صبحى.

وجاء التكريم ضمن سلسلة تكريمات قام بها اتحاد الكيانات المصرية فى أوروبا للشخصيات المصرية التى قدمت أعمالا مميزة لعام 2022، وتصدر الفنان محمد صبحى مقدمة القائمة نظرا لأعماله الفنية التى ساهمت فى توعية الشعب وطرح القضايا فى صورة فنية كوميدية لإيضاح حقيقة ما يجرى فى المجتمع المصري.

وأكد مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات الأوربية، أن الفنان محمد صبحى أثبت أنه ممثل مصر الأول خاصة وأن الأعمال التى يقوم بها يسهم فيها فى إنجاح ممثلين صغار يجعلهم يشاركوه البطولة ليقفوا أمامه للمرة الأولى على خشبة المسرح فى أدوار مميزة ليقدمهم بطريقة بسيطة تظهر مهاراتهم.

وأوضح أنه يستطيع فى كافة أعماله أن يتناول ما يقدمه من أعمال موضوعات تخص المواطن المصرى وهمومه ومشاكله بشكل كوميدى راقٍ.

وفى اجتماع خاص لمجلس إدارة الاتحاد تقرر إهداء جائزة التميز الفنية لعام 2022 للفنان محمد صبحى، وقام وفد من أعضاء الاتحاد بزيارة مسرحه بمدينة سنبل للفنون بالقاهرة، الذى تعرض عليه حاليا مسرحية بعنوان "عائلة خدت بلوك".

وقدم أعضاء الاتحاد الجائزة للفنان محمد صبحى على خشبة المسرح بعد استمتاعهم بالمسرحية الاستعراضية الكوميدية، والتى يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحى و تدور أحداثها حول عائلة مصرية تعيش فى أوقات مختلفة من تاريخ مصر الحديث، على شكل عرض كوميدى غنائي.

ويشارك فى المسرحية مجموعة من الفنانين إلى جانب محمد صبحى منهم: الفنانة وفاء صادق ومجموعة من أعضاء فرقته “ستوديو الممثل” ومنهم: “كمال عطية مصطفى يوسف، محمد يوسف، رحاب حسين، داليا حسن، منة. طارق، ليلى فوزى، محمد شوقى طنطاوى، أنجليكا أيمن، مايكل وليم، لمياء عرابى، حلمى جلال الدين، داليا نبيل.

وتعد مسرحية “A Family Makes It Block” هى التعاون الثانى بين الفنان محمد صبحى والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.