اتحاد العمال يعلن طرح مزايدة علنية للحصول على حق انتفاع وتشغيل الجامعة العمالية

كتبت آية دعبس

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفنى والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المبانى والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة فى هذا المجال.

وأكد محمد جبران، القائم بأعمال رئيس الاتحاد، فى بيان له اليوم الجمعة، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر «الجهة المالكة»، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.

وأضاف أن كرداسة الشروط يمكن الحصول عليها من مقر الاتحاد العام اعتبارا من يوم الأحد 5 فبراير المقبل، بنظير مبلغ 20 ألف جنيه، مضيفا أنه يجب أن تقدم العروض مستوفاة لكافة الشروط وذلك قبل جلسة فتح المظاريف والمقرر لها يوم 27 فبراير المقبل.

وتابع رئيس الاتحاد، أن الهدف من ذلك هو تحقيق تحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها، مشددا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالى لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.